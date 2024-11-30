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Haber Merkezi

Suriye'de üç gündür Suriye ordusuyla çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen muhalif silahlı gruplar, dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde Suriye ordusunun savunma hatlarını kırarak buralardan Halep kent merkezine girdi.

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

MUHALİFLER HALEP'E GİRDİ

Yine silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Muhalif gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Muhaliflerin Halep'e girmesiyle birlikte daha önce dünyada görmeye alışık olduğumuz manzaralardan biri yaşandı.

BABA ESAD'IN HEYKELLERİ YIKILIYOR

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın Halep'te bulunan heykelleri yıkılmaya başlandı.

Halep'te valilik binasının kontrolünü ele geçiren muhalifler, Hafız Esad'ın heykelini yıktı.

Daha sonra ise Halep'te kontrol altına alınan noktalardan biri olan Basil Kavşağı'ndaki Hafız Esad heykeli indirilmeye çalışıldı.

İşte o anlar...