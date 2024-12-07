Suriye'de muhalifler ilerliyor: Şam'a 20 kilometre kaldı

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Suriye'de muhaliflerin sorunsuz ilerleyişi sürüyor...

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.

Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ve Suveyda il merkezi ise muhalif grupların kontrolüne geçti.

GOLAN BÖLGESİNDELER

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün gece yaptığı açıklamada, "Rejim güçleri art arda çekilirken artık vilayetin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Muhalif gruplar bugün yaptığı açıklamada, Suriye'nin Golan bölgesindeki Kuneytra ve güneydeki Senemeyn kentlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

ŞAM'A 20 KİLOMETRE KALDI

Muhalif lider Hasan Abdulgani, rejim karşıtı güçlerin Sanamayn'ı ele geçirerek Şam'ın güney kapısına 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediğini söyledi.

ÜRDÜN'LE KOMŞU

Dera vilayeti, Ürdün ile sınır komşusu.

Ürdün, Suriye ile olan sınırını dün kapattığını açıkladı.

Esad'ın müttefiki Rusya'nın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen Dera'da son yıllarda sık sık çatışmalar yaşanıyor.

ABD'DEN İÇ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray da dün bir açıklama yaparak Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" dedi.

Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığını belirten Beyaz Saray sözcüsü, "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" diye ekledi.

SON YAŞANANLAR

İki büyük şehir Halep ve Hama, geçtiğimiz günlerde silahlı muhalif gruplar tarafından ele geçirilmişti.

Rejim güçleri dün Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekilmiş ve burayı terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

Rusya ise vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaparken İsrail ordusu, işgal altındaki Golan tepelerine takviye güç gönderdi.