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Suriye'de rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 8 ölü

Suriye'de rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 8 ölü

İdlib'in güneyinde bulunan Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'ne topçu atışı yapılan saldırılarda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi.