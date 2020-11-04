- Haberler
- Gündem Haberleri
- Suriye'de rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 8 ölü
Suriye'de rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 8 ölü
İdlib'in güneyinde bulunan Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'ne topçu atışı yapılan saldırılarda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi.
- DHA
- 04.11.2020 - 14:41
Esad rejiminin Suriye’de zulmü sürüyor.
İdlib şehrindeki Ariha ilçesi ile Kafriya köyünü sabah saatlerinde topçu ateşine tutan rejim güçleri, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivilin ölümüne neden oldu.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Saldırıda çok sayıda sivil de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Birçok ev kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.