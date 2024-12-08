Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

61 yıllık kanlı Baas yönetimi sona erdi.

Esad Ailesi'nin saltanatını düşürmek için birleşen muhalifler, 27 Kasım'dan bu yana çatıştıkları orduyu mağlup etti.

Beşar Esad'ın yenilgi karşısında ülkeden kaçtığı belirtilirken, kendilerini yeni hükümet olarak tanıtan muhalif gruplar, mahkumları serbest bırakmaya başladı.

ESARET YILLAR SONRA BİTTİ

Esad rejimi boyunca esaret altında türlü işkencelere maruz kalan tutsaklar, muhalifler sayesinde özgürlüklerine kavuştu.

Hapishaneden çıkarak sokaklara dökülen mahkumların bazıları kutlamalara katılırken bazıları ise neler olduğunu meraklı gözlerle izledi.

"10 YILDIR HAPİSTEYDİM"

Muhalifler tarafından serbest bırakılan bir mahkum, özgürlüğüne kavuştuğu için sevinçle sokaklarda gezerken kendisini görüntüleyenlere "10 yıldır hapisteydim" dedi.

Bir başka mahkum ise, çevresindeki insanlara neler olduğunu sorduğunda aldığı "Rejim çöktü" cevabıyla mutluluğunu saklayamadı.