- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Suriye'de sivillere saldırı: 5 ölü, 12 yaralı
Suriye'de sivillere saldırı: 5 ölü, 12 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik süren saldırılarında bugün 5 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 23.06.2020 - 16:52
Türkiye'nin büyük mücadele verdiği Suriye'de, terör örgütü yine masum sivilleri hedef aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; PKK/YPG'li teröristler, Suriyeli masum sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.
5 SİVİL KATLEDİLDİ
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler, en az 5 kişiyi katletti.
Saldırıda 12 masum sivil de yaralandı.