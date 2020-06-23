Suriye'de sivillere saldırı: 5 ölü, 12 yaralı

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Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik süren saldırılarında bugün 5 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin büyük mücadele verdiği Suriye'de, terör örgütü yine masum sivilleri hedef aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; PKK/YPG'li teröristler, Suriyeli masum sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.

5 SİVİL KATLEDİLDİ

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler, en az 5 kişiyi katletti.

Saldırıda 12 masum sivil de yaralandı.