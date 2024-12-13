DHA

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası geri dönüşler başladı...

Halep’in 250 bin nüfuslu Tel Rıfat ilçesi, Suriye iç savaşının başlamasının ardından 2016 yılının Şubat ayında terör örgütü PKK/YPG denetimine girdi.

Tel Rıfat’ta kontrolü ele geçiren teröristler, sivil halkı kendilerine tabi olunması ve muhaliflere yönelik saldırılarda rol almaları veya olası misillemelerde canlı kalkan olarak kullanması, çocuklarını zorla askere vermeleri gibi uyguladığı baskılar ile ilçeyi terk etmeye zorunlu bıraktı.

TEL RIFAT PKK/YPG'DEN TEMİZLENDİ

Binlerce kişi, kabul etmedikleri talepler nedeniyle terör örgütünün oluşturduğu baskıdan kurtulmak için evlerini terk ederek Tel Rıfat’tan ayrıldı.

Kentten ayrılan binlerce kişiden bazıları sınıra yakın bölgelerde kurulan çadır kentler, bazı aileler ise sınırı geçerek Türkiye’de sığındı.

Yıllardır sınır bölgesindeki Suriyeli sivilleri ve Türkiye’yi hedef alan saldırıların da yapıldığı adres olan Tel Rıfat, Suriye Milli Ordusu’nun düzenlediği 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile teröristlerden temizlendi. Teröristlerden arındırılan Tel Rıfat’ta kontrolün Suriye Milli Ordusu’na geçtiğini öğrenen çok sayıda aile de yıllardır ayrı kaldıkları evlerine geri dönmeye başladı.

'YILLARDIR EVİME KAVUŞMANIN HAYALİ İLE YAŞIYORDUM'

2016 yılında önce Rus savaş uçaklarının bombardımanı ardından ise terör örgütü PKK/YPG’nin baskılarından kurtulmak için evini terk etmek zorunda kalan Abdurrrezzak Muhammed Suphi Sabbah da yıllar sonra 8 çocuğu ile evine döndü.

8 yılı aşkın süre yeniden doğduğu topaklara dönmenin ve yıllarını geçirdiği evine kavuşmanın sevincini yaşayan Sabbah, “Çok mutluyum, yıllardır yeniden evime kavuşmanın hayaliyle yaşıyordum. Bugünleri gördüğüm için Rabbime şükrediyorum” dedi.

"8 YILI AŞKIN SÜRE SONRA EVİME KAVUŞMANIN SEVİNCİ TARİF EDİLEMEZ"

Ailesi ile 2016 yılında zorunlu olarak Tel Rıfat’ı terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Sabbah, “Önce uçaklar vurmaya başladı. Uçak bombardımanı durduktan sonra teröristler baskı uyguladı. Havada uçaklardan, yerde teröristlerden kurtulmak için doğup büyüdüğüm Tel Rıfat’tan ayrılmak zorunda kaldım. 8 çocuğum ve eşim ile önce Türkiye sınırındaki Succu bölgesinde çadırlarda yaşadık. Yaklaşık 1 yıl sonra da Katme köyü yakınlarında bir eve gittik ve orada yaşamaya başladık. Yıllardır göçebe hayatı yaşıyor ve hep bir gün evimize dönebilmeyi arzu ediyorduk. Şimdi şehrimiz teröristlerden temizlendi ve bu haberi alır almaz hazırlık yapıp, eşyalarımızı alarak Tel Rıfat’a döndük. Doğup, büyüdüğüm bu topraklara geri dönmek, 8 yılı aşkın süre sonra evime kavuşmanın sevinci tarif edilemez. Allah bir daha bize o kötü günleri yaşatmasın, teröristleri karşımıza çıkarmasın” diye konuştu.

Yıllar sonra döndükleri evlerine eşyalarını taşıyan Sabbah’ın çocukları da hayatın kendileri için yeniden başladığını ve mutlu olduklarını söyledi.