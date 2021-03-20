Suriye'de toprak üzerinde namaz kılan Türk askeri

Suriye'de görev yapan askerlerimiz, zorlu şartlara rağmen ibadetlerini de yerine getiriyor.

Yıllardır iç savaşı içerisinde olan Suriye'de barış ve huzur ortamının sağlanması için görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin üzerine balyoz gibi inmeye devam ediyor.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yaşamın normale dönmesi için zorlu şartlarda elinden geleni yapan Mehmetçik, ibadetlerini de yerine getirmeyi ihmal etmiyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde çekilen bir fotoğrafta, Mehmetçik'in toprak üzerinde namazını kıldığı görülüyor.