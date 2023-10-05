Suriye'de TSK üssüne saldırı: 5 polis, 3 asker yaralı Suriye'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne düzenlenen saldırıda 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı.

DHA

Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı.

Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırılıldı.

Teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)