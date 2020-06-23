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- Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti
Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 18:56
Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş, kukla olarak kurulan terör örgütlerine verilen desteklerle farklı ülkelerin menfaatleri doğrultusunda yönlendirildi.
Bu süreçte masum insanlara yardım elini uzatan tek ülke Türkiye oldu.
Bölgede Türkiye'nin aleyhinde hareket eden ve kalleş saldırılar düzenleyen teröristlere bazı Arap aşiretlerden destek sağlandı.
DEAŞ BİTTİ YPG'YLE BİRLİKTELER
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de etkisini yüksek seviyede gösterdiği dönemde DEAŞ'lı teröristlerin yanında duran o Arap aşiretler bugünlerde YPG'li teröristlerle objektiflerin karşısına geçmeye başladı.
Terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist, DEAŞ'lı teröristlerle birlikte olan bazı Arap aşiretleri tarafından ağırlandı.
Bu Arap aşiretleri Amerikalılarla da sık sık görüşüyordu.
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