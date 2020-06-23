Dolar
6.8496
0.0525%
Euro
7.7582
0.6434%
Altın
1766.94
0.6918%
Borsa
115338.85
0.1291%
G. Altın
388.926
0.6836%
Bitcoin
66326.08
0.6025%
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C
    Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti

    Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti

    Bir dönem terör örgütü DEAŞ'a destek veren bazı Arap aşiretleri şimdi de terör örgütü YPG'nin yanında durmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 18:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti #1

    Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş, kukla olarak kurulan terör örgütlerine verilen desteklerle farklı ülkelerin menfaatleri doğrultusunda yönlendirildi.

    Bu süreçte masum insanlara yardım elini uzatan tek ülke Türkiye oldu.

    Bölgede Türkiye'nin aleyhinde hareket eden ve kalleş saldırılar düzenleyen teröristlere bazı Arap aşiretlerden destek sağlandı.

    DEAŞ BİTTİ YPG'YLE BİRLİKTELER

    Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de etkisini yüksek seviyede gösterdiği dönemde DEAŞ'lı teröristlerin yanında duran o Arap aşiretler bugünlerde YPG'li teröristlerle objektiflerin karşısına geçmeye başladı.

    Terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist, DEAŞ'lı teröristlerle birlikte olan bazı Arap aşiretleri tarafından ağırlandı.

    Bu Arap aşiretleri Amerikalılarla da sık sık görüşüyordu.

    İŞTE O KARELER

    Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti #2

    Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti #3

    Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti #4

    Suriye'de Türkiye'ye Arap ihaneti #5

    Görüş Bildir