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AA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, yeni bir süreç başladı.

Geçiş hükümeti Suriye'yi yeniden ayağı kaldırmaya çalışıyor.

Peş peşe atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından oluşan belirsizlik nedeniyle kapanan üniversitelerde, bugün eğitim ve öğretim yeniden başladı.

2 HAFTA ARA VERİLMİŞTİ

Rejiminin yıkılmasıyla 8 Aralık'ta eğitim ve öğretime 2 hafta ara veren üniversiteler, yılbaşı tatilinin de araya girmesiyle bugüne kadar kapalı kaldı.

ÖĞRENCİLER AKIN ETTİ

Yaklaşık bir ay aranın ardından üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yeniden başlarken, çok sayıda öğrenci final sınavlarına katılmak için üniversitelere akın etti.