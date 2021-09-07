Suriye'de üs bölgesine roketli saldırı

El Bab kentinde üs bölgesine teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 31 yaşındaki Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı.

Suriye'nin El Bab kentinden acı haber geldi...

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölge yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, sabah saatlerinde PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi.

1 ŞEHİT, 4 YARALI

Teröristlerin saldırısında Tokat nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilip sınır hattına getirildikten sonra Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit askerin cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

TERÖRİSTLERE ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Saldırının ardından roketatar atışlarının yapıldığı bölge, güvenlik güçlerince obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Bölgede bulunan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, atışların sürdüğü bildirildi.

TOKAT VALİLİĞİ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Suriye üs bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Turhallı hemşerimiz Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in şehit olduğu haberi, Gaziantep'te yaşayan eşi ile Tokat'taki baba evine ulaştı.

Askeri yetkililer ve sağlık ekipleri, şehidin Beştepe Mahallesi’ndeki evine giderek eşi Özlem Yiğit'e haberi verdi. Özlem Yiğit gözyaşlarına boğuldu. Şehit uzman çavuşun komşuları, 2 çocuk babası Muammer Yiğit'in 1 ay önce eve taşındığını ve kısa süre önce de görev için Suriye'ye gittiğini belirtti. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Fatma ve baba Hüseyin Yiğit ile yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin, Fatma-Hüseyin Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olduğu öğrenildi.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Şehit uzman çavuş Muammer Yiğit için otopsi sonrası tören düzenlenecek.

Yiğit’in cenazesinin, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacağı ve burada yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.