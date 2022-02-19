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    Suriye'de üzerine füze atılan Mehmetçik'in sakinliği: Kaçmayın

    Suriye'de üzerine füze atılan Mehmetçik'in sakinliği: Kaçmayın

    Teröristlerin füzeli saldırısına uğrayan Türk askerinin korkusuz tavırları izleyenleri gururlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 11:50
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    Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgenin mutlak gücü haline gelmeye başladı.

    Bölgede zaman zaman sızma girişimleri olsa da anında gerekeni yapan Mehmetçik'in geçtiğimiz yıl girdiği bir çatışmadan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    Görüntülerde, teröristleri bombardıman altına alan Türk askerlerinin üzerine füze atılıyor.

    Bu sırada askerlerimizin sakinliği görüntülerin en dikkat çekici kısmı.

    "KAÇMAYIN, SAKİN OLUN"

    Füzenin atıldığını fark eden askerlere komutanın talimatı net: "Kaçmayın, sakin olun."

    Füzenin araca isabet etmesinin ardından askerlerimiz teröristlerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

    Suriye'de üzerine füze atılan Mehmetçik'in sakinliği: Kaçmayın VİDEO


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