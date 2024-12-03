Suriye'de yaşananlar sonrası sosyal medyadaki espriler

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Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş yeniden alevlendi.

İdlib'deki muhalif güçler ülkenin en önemli ikinci şehri Halep'e yürüdü.

Halep'i kontrol altına alan muhalifler bu kez de Tel Rıfat'ta hem rejim güçlerini hem de YPG/PYD'yi bölgeden çıkardı.

Bir yandan Halep'e dönüşler başlarken diğer yandan muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor.

ESPRİLER YAPILMAYA BAŞLANDI

Özellikle Halep'in yıllar sonra muhalif güçlerin eline geçmesi ise tüm dünyada yankı buldu.

Tabii sosyal medya da bundan nasibini aldı...

Sosyal medyada muhaliflerin Halep'te kontrolü sağlamasının ardından çeşitli espriler yapılmaya başlandı.

İşte onlardan bazıları...