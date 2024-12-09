Suriye'de yeni dönem öncesi Kamışlı'daki petrol rezervi yeniden gündemde

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Suriye'de 61 yıllık Bass rejiminin yıkılmasıyla yeni bir dönem başlıyor...

Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye yeniden şekillenirken, gözler kritik bölgelere çevrildi.

O bölgelerden biri de Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin petrol kenti Kamışlı...

Esad yönetiminin devrilmesiyle Kamışlı’nın kontrolü terör örgütü PKK/YPG’ye kaldı.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN PETROLÜN YARISI BURADA

Hemen hemen Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının yarısını üretebilme kapasitesine sahip olan Kamışlı'nın binden fazla petrol kuyusu olduğu ve günde 350 bin varil petrol üretebildiği tahmin ediliyor.

SOÇİ'DE KAMIŞLI'DAN VAZGEÇİLDİ

Hatırlanacağı üzere, Türkiye'nin 2019 yılında terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rusya ile Soçi'de masaya oturulmuştu.

Suriye'nin geleceğine ilişkin 10 maddelik mutabakata varılan görüşmede YPG, Türkiye sınırından çekilecek ve bölgede Türk ve Rus askerleri ortak devriye atacaktı.

Ancak Kamışlı kenti bu mutabakatın dışında bırakılmıştı.

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NUSAYBİN'DEN GÖRÜLÜYOR

Kamışlı'nın önemini artıran bir değer nokta da petrol sahalarının Türkiye'den görülebiliyor olması.

Mardin Nusaybin'de çekilen fotoğraflarda, sınır duvarının hemen arkasında yüzlerce petrol kuyusunun olduğu ,Türkiye tarafında ise üretim olmaması da o dönem tartışma konusu olmuştu.