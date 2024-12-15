Suriye'de yeni hedef PKK: Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor

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Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi ve 53 yıllık Esad ailesi yönetimi, 13 yıl süren kanlı iç savaşın ardından sadece 12 gün içinde sona erdi.

Beşar Esad'ın başkent Şam'ı terk etmesiyle rejim çöktü.

PKK BÖLGEDEN TEMİZLENİYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç’teki ilerleyişini sürdürerek stratejik öneme sahip noktaları tek tek ele geçirdi.

ABD destekli PKK/YPG’ye ise Ayn El Arap’ta güney kuşatması yapıldı ve bölgeden kaçışlar başladı.

Süleyman Şah Türbesinin olduğu bölge kontrol altına alınırken Tırşın Barajı’nın ele geçirilmesiyle PKK’nın maddi kaynağı kesildi.

OPERASYON SİNYALİ VERDİ

Suriye'de yeni düzen kurulurken ayrılıkçı hiçbir gruba izin verilmeyeceği açıklanırken bölgeden terör örgütü PKK/YPG'nin temizlenmesi için hazırlıklar sürüyor.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hamada, X'de yaptığı açıklamada, Suriye'nin doğusunda varlığını sürdüren terör örgütü PKK'ya operasyon sinyali verdi.

"PKK ZEHİRLİ HANÇER"

Hamada, paylaşımında, "Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var." paylaşımını yaptı.

Hamada, "Bu kişilerin ayrılıkçı projelerini ortadan kaldırmadıkça özgür Suriye güvenliğe kavuşamayacak." dedi.

"PKK/YPG DAĞITILACAK"

HTŞ lideri Colani de, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söylemişti.

FİDAN NET İFADELER KULLANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, yeni Suriye yönetiminin PKK-YPG'yi istemeyeceğini ve ülkenin bütünlüğünü sağlamaya çalışacağını söylemişti.

Fidan, Türkiye'nin YPG'nin ortadan kaldırılması için kararlı olduğunu belirtirken, "YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendi kendilerine fesh ederler ya da fesh edilirler." demişti.

"YPG'NİN ARAPLARA VE KÜRTLERE YAPTIĞI ORTADA"

Fidan, örgütün kendisini fesih etmesini isterken, şu görüşleri paylaştı:

Şimdi burada belirli paratametreler var. Biz her ne kadar imkan ve kabiliyetlerimiz olsa da Suriye'deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüğü sağlamak için atacağı adımları, bu tehditi berteraf etmesi için atacağı adımları, tehdidi elimine etmesini bekleyeceğiz. YPG elimine edilirken, bölgenin kadim şehirlerinde yaşayan, kadim Kürtlere, orada yaşayanlara bir zarar gelmemesi lazım. Çünkü YPG'nin Araplara yaptığı Kürtlere yaptığı, her zaman için ortada.

"SURİYE'DE ARTIK YENİ BİR HÜKÜMET VAR"