Euro
19.087
7.18%
Dolar
16.861
7.53%
Altın
984
8.46%
Borsa
2.121
-6.92%
Bitcoin
786.360
4.32%
BTXN Coin
39.30
0.12%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Suriye’de YPG/PKK muhalif Kürtlerin ofisini ateşe verdi

    Muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin yerel meclis ofisine baskın yapan YPG/PKK’lı teröristler, ofisi ateşe verdi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye’de YPG/PKK muhalif Kürtlerin ofisini ateşe verdi

    YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Derbasiye ilçesinde, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne (ENKS) bağlı yerel meclisin ofisini bastı.

    Teröristler, ofisteki bazı ENKS üyelerini darbetti.

    Ardından ofis, ateşe verilerek tahrip edildi.

    MOLOTOFKOKTEYLİ İLE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

    Muhalif Kürt grup ENKS, 25 Kasım'da, Haseke ilinde 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı kınamıştı.

    YPG/PKK'lı teröristler, 28 Eylül'de de Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ENKS'nin 2 ofisine ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırmıştı.

     

    Suriye’de YPG/PKK muhalif Kürtlerin ofisini ateşe verdi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir