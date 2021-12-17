Suriye’de YPG/PKK muhalif Kürtlerin ofisini ateşe verdi

Muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin yerel meclis ofisine baskın yapan YPG/PKK’lı teröristler, ofisi ateşe verdi.

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Derbasiye ilçesinde, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne (ENKS) bağlı yerel meclisin ofisini bastı.

Teröristler, ofisteki bazı ENKS üyelerini darbetti.

Ardından ofis, ateşe verilerek tahrip edildi.

MOLOTOFKOKTEYLİ İLE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Muhalif Kürt grup ENKS, 25 Kasım'da, Haseke ilinde 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı kınamıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, 28 Eylül'de de Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ENKS'nin 2 ofisine ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırmıştı.