Petrol
122.06
5.70%
Euro
16.36
-0.02%
Dolar
14.85
0.17%
Altın
919.69
0.39%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
631.550
-0.05%
BTXN Coin
42.29
1.80%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Suriye'de YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

    Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez bölgesine, YPG/PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'de YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırlan, Halep'in Azez bölgesine, öğleden sonra terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgesinden havan saldırısı düzenledi.

    1 ÖLÜ 7 YARALI

    İlçe merkezindeki sokağa düşerek, infilak eden havan mermisi parçalarının isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

    Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Suriye de YPG/PKK dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı #1


    İlginizi Çekebilir

    Pentagon: Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyoruz
    Dünya

    Pentagon: Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyoruz

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Kulüpler Birliği toplantısında kriz
    Futbol

    Kulüpler Birliği toplantısında kriz

    Görüş Bildir