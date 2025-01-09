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Haber Merkezi

27 Kasım-8 Aralık tarihleri Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirdi.

İdlib'den çıkan muhalifler 13 günde Şam'ı ele geçirdi, 61 yıllık Baas rejimini tarihe gömdü ve Esad'ı ülkeden kaçmaya mecbur bıraktı.

Suriye'deki bu baskı rejiminin sona ermesiyle dünyanın birçok noktasında sığınmacı konumundaki Suriyeliler de dönüşe geçince Türkiye'deki siyasi dengeler de değişti.

SURİYELİLER DÖNÜŞE GEÇTİ ÜMİT ÖZDAĞ İŞSİZ KALDI

Siyasetini Suriyelilerin dönüşü ve ırkçılık üzerine inşa eden partiler adeta işsiz kaldı.

Bunların başında da Ümit Özdağ ve genel başkanı olduğu Zafer Partisi geliyor.

Tüm siyasi stratejisi Türkiye'deki yabancıları hedef göstermek üzerine kurulu olan Özdağ'ı artık dikkate alan kalmadı.

KARAMAN MİTİNGİNE KİMSE GİTMEDİ

Bunun en belirgin hali ise Karaman'da ortaya göze çarptı.

Bugün Karaman'da miting düzenleyen Özdağ, miting alanını dolduramadı.

Özdağ, adeta boş alana konuştu.