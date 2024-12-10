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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler tarihi bir ilerleyişe imza attı...

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler, uzun süredir durulan çatışmaların ardından 27 Kasım'da tarihi ilerleyişlerini başlatarak Şam'ı ele geçirdi ve Esad yönetimine son verdi.

Muhaliflerin tarihi ilerleyişi sürerken dikkat çeken iddialar da ortaya atıldı.

Gündeme gelen iddialarda, devrimcilerin arkasında İsrail'in bulunduğu ve Esad'ın bu sayede devrildiği savunuldu.

Çok konuşulan iddialar sonrası Hakan Albayrak, yaptığı açıklamalar ile son noktayı koydu.

"İSRAİL TARİHİNİN EN BÜYÜK HAVA HAREKATLARINDAN BİRİNİ NEDEN ESAD İKTİDARDAYKEN YAPMA GEREĞİ DUYMADI?"

Hakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

İsrail dün Suriye'nin dört bir yanında kendi iddiasına göre 250 civarında hedef vurdu. Askeri tesisler, mühimmat depoları, havalanı.. İsrail'in iddiasına göre bu tarihinin en büyük hava harekatlarından biri.



israil, neden tarihinin en büyük hava harekatlarından birini Suriye'de yapma gereğini Esad iktidardayken duymadı da Esad devrildikten sonra duyuyor?



Ne için Yolan'daki tampon bölgeyi 1974 anlaşmasına göre BM'nin kontrolünde olması gereken bölgeyi işgal etti ve hatta onunda ilerisine geçip birkaç kilometre ilerledi. Bunu niçin Esad zamanında yapmadıda şimdi yapıyor?

"KENDİLERİNİ 'BİR TEDBİR OLARAK BUNU YAPIYORUZ' DİYEREK AÇIKLIYORLAR"

Kendi iddiasına göre ilave bir tampon bölge oluşturmak istiyor.



'Suriye'deki bu gelişmeler İsrail'e yönelik bir tehdit oluşturabilir, bir tedbir olarak bunu yapıyoruz' diyerek açıklıyorlar kendilerini.



Esad rejiminin İsrail'e doğrudan saldırabileceğine 1967'den beri işgal altında olan Suriye'ye ait Golan topraklarını geri almaya yeltenebileceğine hiç ihtimal vermiyordu.



Suriye'de kurulacak olan yeni düzenin yeni Suriye'nin bunu yapabileceğine çok ihtimal veriyor.



Hal bu iken Suriye devrimini İsrail'e mal etmeye, Suriyeli devrimcilerin İsrailin adamları, İsrail'in uşakları, İsrail'in ajanları gibi göstermeye çalışanlar halt etmiyorda ne yapıyor.

"ESAD REJİMİ, HALEP HAVAALANI'NI YPG'YE, PYD'YE BIRAKMAYA ÇALIŞMADI MI?"

YPG, PYD İsrail uşağı diyoruz değil mi?



İsrail bunları müttefikleri arasında sayıyor değil mi?



Peki, Esad rejimi Halep'ten ve diğer bölgelerden çekilirken mevzilerini, silahlarını kime devretti?



Halep Havaalanı'nı kime bırakmaya çalıştı?



YPG'ye PYD'ye değil mi?



İsrail'in müttefiklerine değil mi? Dolayısıyla İsrail'e değil mi?



Nasıl oluyorda hal böyleyken devrimciler İsrail'in adamı oluyor.

"BAŞARAMADILAR, O YÜZDEN RUSYA'YA SIĞINDILAR"