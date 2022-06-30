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- Suriye'deki görevini tamamlayan komandolar ailelerine kavuştu
Suriye'deki görevini tamamlayan komandolar ailelerine kavuştu
El-Bab bölgesine 6 ay önce operasyon için giden 180 komando, görev sürelerini tamamladı. Tabura geri dönen komandolar tören eşliğinde aileleriyle kucaklaştı.
- 30.06.2022 - 15:15
- Güncelleme : 30.06.2022 - 15:50
Kahraman Türk askeri, Suriye'nin El-Bab şehrindeki görevini tamamladı.
'Kurtlar' olarak adlandırılan Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda görevli 180 komando, 6 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Suriye'nin El-Bab şehrine uğurlanmıştı.
Mehmetçik kente geri döndü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda görev yaparak sürelerini tamamlayan komandolar, Tokat'a döndü.
Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda komandolar için karşılama töreni düzenlendi.
Aileleriyle kucaklaştılar
Törene İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.
Törende, komandolar aileleri ve çocuklarıyla kavuşmanın sevincini yaşadı.
El-Bab'daki görevlerini tamamlayan komandolar Tokat'a döndü VİDEO