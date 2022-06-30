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    Suriye'deki görevini tamamlayan komandolar ailelerine kavuştu

    El-Bab bölgesine 6 ay önce operasyon için giden 180 komando, görev sürelerini tamamladı. Tabura geri dönen komandolar tören eşliğinde aileleriyle kucaklaştı.
    • 30.06.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 15:50
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    Suriye'deki görevini tamamlayan komandolar ailelerine kavuştu

    Kahraman Türk askeri, Suriye'nin El-Bab şehrindeki görevini tamamladı.

    'Kurtlar' olarak adlandırılan Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda görevli 180 komando, 6 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Suriye'nin El-Bab şehrine uğurlanmıştı.

    Mehmetçik kente geri döndü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda görev yaparak sürelerini tamamlayan komandolar, Tokat'a döndü.

    Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda komandolar için karşılama töreni düzenlendi.

    Suriye deki görevini tamamlayan komandolar ailelerine kavuştu #1

    Aileleriyle kucaklaştılar

    Törene İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

    Törende, komandolar aileleri ve çocuklarıyla kavuşmanın sevincini yaşadı.

    El-Bab'daki görevlerini tamamlayan komandolar Tokat'a döndü VİDEO

    Suriye deki görevini tamamlayan komandolar ailelerine kavuştu #2

    Suriye deki görevini tamamlayan komandolar ailelerine kavuştu #3

    Suriye deki görevini tamamlayan komandolar ailelerine kavuştu #4


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