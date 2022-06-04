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    Suriye'deki harekat bölgelerine askeri takviye

    Suriye'deki harekat bölgelerine askeri takviye

    Suriye'nin kuzeyinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri araçları ile birlikte Kilis’e ulaştı.
    • 04.06.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 22:04
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    Türkiye, güney sınırlarındaki terör koridoru oluşumuna karşı başlattığı mücadelesini bir adım daha ileriye taşıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tel Rıfat ile Membiç’in teröristlerden temizleneceğini açıklamasından sonra Mehmetçik'in hazırlıkları gözle görülür derecede arttı.

    Bölgede halihazırda bulunan askeri varlığa takviye için Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri Kilis’e ulaştı.

    PÖH sınıra 9 otobüsle geldi

    İHA'nın haberine göre Gaziantep üzerinden gelen PÖH timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi.

    Suriye'deki harekat bölgelerine askeri takviye VİDEO


    Suriye deki harekat bölgelerine askeri takviye #1

    Suriye deki harekat bölgelerine askeri takviye #2

    Suriye deki harekat bölgelerine askeri takviye #3

    Suriye deki harekat bölgelerine askeri takviye #4


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