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Suriye'deki harekat bölgelerine askeri takviye

Suriye'deki harekat bölgelerine askeri takviye

Suriye'nin kuzeyinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri araçları ile birlikte Kilis’e ulaştı.