Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı görevden alındı

İHA

Suriye'deki iç savaş alevlendi...

Esad rejimine muhalif grupların yeniden harekete geçti.

Muhaliflerin Halep ve Tel Rıfat'ı ele geçirdikten sonraki ilerleyişi sürüyor.

Esad'ın en büyük destekçisi Rusya ise bu ilerleyişe engel olamadı.

Bölgedeki Rus güçlerinin başarısızlığı gündemde...

RUS KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığını iddia etti.

Kisel'in yerine Ukrayna'daki Rus ordusunun doğu askeri birliklerinin komutanı General Alexander Chaiko'nun getirileceği öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.