2010'da başlayan Arap Baharı hareketi tüm Orta Doğu'yu etkiledi.
Sokak hareketlerinin 2011'de sıçradığı Suriye o tarihten bu yana iç savaş içinde...
Halkına bomba yağdıran Suriye rejiminden kaçan milyonlarca insan mülteci konumuna düşerken, Suriyelilerin göçmen olarak yerleştiği ülkelerde de sosyolojik sorunlar ortaya çıktı.
SURİYEDE YAŞAM
Milyonlarca Suriyelinin yaşadığı Türkiye'de de göçmenlerin geleceği tartışmalara neden olurken Suriye'de yaşamını sürdürenlerin hayatları dikkat çekiyor.
Sık sık Lazkiye sahillerinde gününü gün eden ve gece hayatını çılgınca yaşayan Suriyelilerin görüntüleri sosyal medyaya düşüyor.
SURİYE'DE TEKONO MÜZİK PARTİSİ
Bunlara bir yenisi daha eklendi.
Suriye'yi ziyaret eden bir turist, katıldığı tekno müzik partisinden görüntüler paylaştı.
Görüntülerde alkol alarak çılgınca eğenen Suriyeli gençler dikkat çekerken, görüntüler yine sosyal medyada gündem oldu.
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