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Suriye'deki tekno parti sosyal medyada gündem oldu

Suriye'deki tekno parti sosyal medyada gündem oldu Suriye'de düzenlenen tekno partide, alkolün etkisiyle kendisini müziğin ritmine bırakıp çılgınca dans eden gençler bölgeyi ziyaret eden turistin kamerasına yansıdı.