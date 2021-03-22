Suriye'deki teröristlere TSK ve SMO göz açtırmıyor

Suriye'nin sınır ötesi harekatlar ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerine, teröristlerce düzenlenen saldırı, taciz ve sızma girişimleri TSK ve SMO askerlerince engelleniyor.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütleri, Türkiye sınırına yakın noktalardaki bölgelerde kontrol sağladı.

Terör örgütlerinin hem yerel halka uyguladığı baskı hem de Türkiye'ye yönelik taciz ve saldırıları üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı ve 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı harekatları düzenlendi.

Harekatlarla; Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan Suriye'nin birçok kenti terör örgütlerinden temizlendi.

Huzur ortamının oluşmasının ardından zorunlu olarak göç eden binlerce insan da yeniden evlerine döndü.

SMO ASKERLERİ 24 SAAT CEPHEDE

Sınır ötesi harekatların ardından darbe alan PKK/YPG'li teröristlerin zaman zaman Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına karşı Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, oluşturdukları cephe hatlarında 24 saat nöbet tutuyor.

Cephe hattında eli tetikte nöbet tutan SMO unsurları, sızma girişimi veya taciz ateşlerini anında ağır silahlarla karşılık vererek püskürtüyor.

TÜRK TOPÇUSU VURDU, SMO AĞIR SİLAHLARLA ATEŞ ALTINA ALDI

Tel Rıfat kırsalındaki Maranez bölgesinde bulunan ve taciz ateşi açan teröristlerin saldırı girişimi hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine Suriye'deki üslerde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından topçu ateşiyle vuruldu.

Top ateşiyle vurulan ve duman yükselen bölge, daha sonra cephe hattında bulunan Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından da ağır silahlarla ateş altına alındı.

Maranez bölgesinde taciz ateşinin ardından tespit edilen saldırı hazırlığındaki teröristlere ait hedefler, TSK ve SMO'nun yaptığı misilleme sonrası etkisiz hale getirildi.

“TEL RIFAT'A DA HAREKAT YAPILSIN”

Suriye Milli Ordusu'nu oluşturan gruplardan Ceyşül Şimal Tugayı'nın komutanlarından olan Ebu Ali Adduno, teröristlerin her türlü, taciz, saldırı ve tehditlerinin TSK ve kendilerinin yaptığı misilleme ile önlendiğini anlattı.

Adduno, bölgenin tam olarak huzura kavuşması için teröristlerin kontrolündeki Tel Rıfat ve kırsalının PKK/YPG'den arındırılması gerektiğini belirterek, "Tel Rıfat bölgesinin terör örgütünden kurtarılması ile hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı bölgesi tamamen güvenli hale gelecektir. Bizler her zaman Türk askerinin yanında yer aldık ve ülkemizin tamamen teröristlerden kurtarılmasını istiyoruz. Tel Rıfat bölgesinin de teröristlerden arındırılması için yeni bir harekat yapılmasını istiyoruz ve bunun için savaşmaya hazırız." dedi.