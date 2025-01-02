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Haber Merkezi

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki yeni yönetim, ülkeyi yapılandırmaya devam ediyor.

Suriye'deki yeni yönetimin kademe kademe yapılandırma yaptığı alanlardan birisi de eğitim oldu.

Suriye'deki yeni yönetimin göreve getirdiği milli eğitim bakanı ise müfredat değişikliği yaptı.

Bu müfredat değişikliğinde Osmanlı'ya dair yapılan değişiklik ise dikkati çekti.

"OSMANLI İŞGALİ" İFADESİ DEĞİŞTİ

Yeni Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatta değişiklikler yaptı. Tarih kitaplarında "Osmanlı İşgali" ifadesi, "Osmanlı Yönetimi" olarak değiştirildi

Suriye'deki yeni yönetimin yaptığı bu hamle, Türkiye'de de oldukça olumlu karşılandı.

Bu hamleyle beraber eski yönetime dair tüm izlerin Suriye'de yavaş yavaş silinmeye de başladığı görüldü.

YENİ ANAYASA DA GÜNDEMDE

Suriye'nin kurtuluşunun bölgede "50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını" söyleyen Ahmed eş- Şera, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini kaydetti.

Şera, seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için "kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmasını gerektiğini" ve bunun zaman alacağını bildirdi.

Ülkede hukukun yeniden inşa aşamasında olduğunu aktaran Şera, ülkedeki protestolara ilişkin, "her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini" ifade etti.