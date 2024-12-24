Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara: Muhalif gruplar kendisini feshedecek

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir süreç başladı.

Esad'ın Rusya'ya sığınmacı olarak gidişinin ardından başlayan yeni süreçte, Suriye'de yeni yönetim ve kararları da şekilleniyor.

Bu kararlardan birisi ise muhalif gruplara ilişkin oldu...

MUHALİF GRUPLAR KENDİSİNİ FESHEDECEK

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, ülkedeki tüm muhalif grupların kendini feshedeceğini bildirdi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucunda 8 Aralık günü başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi.

"SAVUNMA BAKANLIĞI ALTINDA BİRLEŞECEK"

Suriye'deki yeni yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık." denildi.

"HİÇBİR GRUBUN ELİNDE SİLAH BULUNMASINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

22 Aralık günü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı ziyaretin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.

"SURİYE ORDUSUNUN OLUŞUMU SAĞLANACAK"

Basın toplantısında "Bazı silahlı gruplarla bir araya geldiniz. Silahların bırakılması yönüne bir anlaşmaya vardınız mı?" sorusunu yanıtlayan Şara, "Biz bu gruplarla koordinasyon halindeydik. Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hemfikir." ifadelerini kullanmıştı.