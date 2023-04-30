Suriye'den acı haber: İki polis şehit

Kahraman askerimiz ve polisimiz Suriye'nin huzur ve güvenliği için mücadele ederken, bölgeden acı bir haber geldi.
Suriye'nin Telabyad kentinde polis uygulama noktasında patlama yaşandı.
PKK/PYD terör örgütünün ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında patlama meydana geldi.
2 polis şehit oldu
Patlamada 2 Türk polisi ile 1 yerel polis şehit olurken, 4'ü yerel olmak üzere 11 polis ise yaralandı.
Yaralı polisler Şanlıurfa'ya sevk edildi
Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.
Şanlıurfa Valiliği, patlamayla ilgili açıklama yaptı.
"Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kayda geçti:
Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında PKK/PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz şehit olmuştur. Bir yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.