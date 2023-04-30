Suriye'den acı haber: İki polis şehit Tel Abyad bölgesinde PKK-PYD terör örgütünün gizlediği patlayıcılara müdahale sırasında iki polis memuru şehit düştü.

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Kahraman askerimiz ve polisimiz Suriye'nin huzur ve güvenliği için mücadele ederken, bölgeden acı bir haber geldi.

Suriye'nin Telabyad kentinde polis uygulama noktasında patlama yaşandı.

PKK/PYD terör örgütünün ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında patlama meydana geldi.

2 polis şehit oldu

Patlamada 2 Türk polisi ile 1 yerel polis şehit olurken, 4'ü yerel olmak üzere 11 polis ise yaralandı.

Yaralı polisler Şanlıurfa'ya sevk edildi

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Şanlıurfa Valiliği, patlamayla ilgili açıklama yaptı.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kayda geçti: