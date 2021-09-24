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    Suriye'den giriş yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

    Suriye'den yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lı, Hatay'da görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 16:21
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    Suriye'den giriş yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

    Hatay’da görev yapan hudut birlikleri, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapamaya çalışanlara göz açtırmıyor.

    Sınır hattının güvenliğini sağlayan Mehmetçik, teröristlere karşı kararlı çalışmalar yürütüyor.

    Çalışmalar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

    Hatay’da görevli hudut birlikleri tarafından yakalanan şahısların, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

    BAKANLIK AÇIKLAMASI

    Bakanlık paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

    "Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

    Suriye den giriş yapmaya çalışan 2 DEAŞ lı yakalandı #1

    Suriye den giriş yapmaya çalışan 2 DEAŞ lı yakalandı #2

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