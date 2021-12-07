Suriye'den giriş yapmaya çalışan PKK'lı yakalandı

Hudut Kartalları, sınırı geçmeye çalışan şahsı yakaladı. MSB, şahsın terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğunu duyurdu.

Sınır boylarında konuşlu güvenlik güçleri, ülkemizin sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'daki Hudut Kartalları'nın yakaladığı teröristle ilgili açıklama yaptı.

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Bakanlık, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı." dedi.

PKK MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ

Açıklamaya göre, yapılan inceleme sonucu yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.