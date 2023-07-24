Suriye'den kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu Terör ögrütü PKK'yı bitirmeye yönelik çalışmalar sürerke Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, ikna çabalarıyla Şanlıurfa'da teslim oldu.

AA

Türkiye'de terörle mücadele sürüyor...

Ülke genelinde yapılan operasyonların ardından Mehmetçik terörü bitirmekte kararlı.

Bu kapsamda ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor.

Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Yapılan operasyonlarla terör örgütünün kökünü kazınırken bir diğer yandan da ikna çabaları da sürüyor.

Öte yandan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

1 terörist teslim oldu

Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu, Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar sınırında teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin, sorgu işlemleri sürüyor.