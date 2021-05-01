Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Sınırda görev yapan 'Hudut Kartalları', yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığının tespit edildiğini bildirdi.

HUDUT KARTALLARI GEÇİT VERMEDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan bir jeneratör, 2 hilti, el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.