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    Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığının tespit edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 01.05.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 13:42
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    Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

    Sınırda görev yapan 'Hudut Kartalları', yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığının tespit edildiğini bildirdi.

    HUDUT KARTALLARI GEÇİT VERMEDİ

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan bir jeneratör, 2 hilti, el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlık kullanılamaz hale getirilen tünelin tespit edildiği yerin fotoğraflarını da paylaştı.

     

    Suriye den Türkiye istikametine kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi #1

    Suriye den Türkiye istikametine kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi #2

    Suriye den Türkiye istikametine kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi #3

    Suriye den Türkiye istikametine kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi #4

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