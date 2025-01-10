Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Suriye'de muhaliflerin tarihi ilerleyişiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi devrilirken, Esad da Rusya'ya sığındı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Başkent Şam'ın sokaklarında dolaşarak özgürlüğün tadını çıkaran Suriyeliler, Türkiye'deki hemşehrilerine de çağrıda bulunuyor.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SURİYELİLER HEPİNİZ ÜLKEMİZE DÖNÜN"

10 sene Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Muhammed Ömer Casim, Suriye'nin artık özgür olduğunu ve savaşın bittiğini belirterek, şöyle konuştu:

10 sene Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşadım. Suriye'ye 3 ay önce Esad'a karşı savaşmak için döndüm. Elhamdülillah,savaştık ve kazandık. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, hepiniz ülkemize dönün, gelin. Şimdi savaş bitti, Suriye çok güzel, hepiniz gelin. Çok mutluyum. Şam çok güzel, izin sorunu yok.

"BUNDAN SONRA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Esad'a karşı cephede savaştığını söyleyen Abdulkerim İbrahim de, şu sözleri sarf etti: