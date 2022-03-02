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    Suriye’den Türkiye’ye geçmek istedi, mayına bastı

    Kaçak olarak Türkiye’ye giriş yapmak isterken mayına basan C.E.’nin sağ ayağı koptu.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 09:03
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    Suriye’den Türkiye’ye geçmek istedi, mayına bastı

    Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollardan yapılan geçişlerin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu C.E. (18) mayına bastı.

    Meydana gelen patlamada C.E.’nin sağ ayağı koptu.

    MAYINLI BÖLGEDEN ASKERLER ÇIKARDI

    Sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarılan C.E., olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Suriye’den Türkiye’ye geçmek istedi, mayına bastı #1


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