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    Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

    MSB, Suriye'den, yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 19:16
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    Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

    Güvenlik güçleri, sınır hattı boyunca sınır güvenliği kapsamında yurda yasa dışı yollarla girişlere engel olmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den, yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

    1'İ PKK'LI ÇIKTI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Suriye den Türkiye ye girmeye çalışan 1 i PKK lı 4 kişi yakalandı #1

     

     


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