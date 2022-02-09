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- Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı
MSB, Suriye'den, yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
- DHA
- 09.02.2022 - 19:16
Güvenlik güçleri, sınır hattı boyunca sınır güvenliği kapsamında yurda yasa dışı yollarla girişlere engel olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den, yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
1'İ PKK'LI ÇIKTI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."