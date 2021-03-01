Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i PKK'lı 9 şüpheli yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 9 şüpheli, Şanlıurfa ve Mardin’de yakalandı. Şüphelilerden 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 şüphelinin yakalandığı duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şüphelilerin Mardin ve Şanlıurfa’da gözaltına alındığı belirtildi.

5’İ PKK MENSUBU

Şüphelilerden 5’inin terör örgütü mensubu olduğu aktarılan açıklama, “Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ve Mardin’in Kızıltepe ilçesi hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.” denildi.