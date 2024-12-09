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İHA

Suriye'de yaşanan gelişmeler, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

27 Kasım'da ilerleyişe başlayan muhalif güçler, dün sabah saatlerinde Şam'a girdi.

Muhaliflerin Şam'ı da kontrol altına almasının ardından Beşar Esad ülkeden kaçtı.

Muhalif grupların rejime karşı başlattığı ilerleyişin sonuç vermesiyle de ülkeye göç başladı.

TÜRKİYE'DEN GİDİŞLER SÜRÜYOR

Muhalif grupların Esad rejiminden temizlediği Halep kentinde insanların memleketlerine dönüşleri sürüyor.

Ülkede 2016 yılında yaşanan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Elvuş Ailesi de evlerine dönen Suriyeliler arasında yer aldı.

"YENİDEN BAŞLAMAK ZOR"

Suriye'deki evine 8 yıl sonra dönen Suphi Elvuş yaptığı açıklamada, “Burada savaş bitti. Evimden uzak olmak çok zordu. Türkiye'ye 2016 yılında gittim ve bugün evime geldim. İhtiyacımız çok, yeniden başlamak zor.” dedi.