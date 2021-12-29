Fedakar askerlerimiz, 6 aylık görevlerini tamamlayarak geri döndü. Komandolar için karşılama töreni düzenlendi.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde görevlendirilen komandolar yurda döndü.

Osmaniye'den yaklaşık 6 ay önce gönderilen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı timleri, kentte törenle karşılandı.

KOMANDOLARA KARŞILAMA TÖRENİ

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen karşılama törenine Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, askeri ve mülki erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

"ALLAH, AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Vali Yılmaz, "hoş geldiniz" diyerek karşıladığı komandolara, "Sağ salim yuvanıza dönmeniz bizi çok mutlu etti. Allah, ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

Suriye'den yurda dönen komandolar törenle karşılandı VİDEO



AİLELERİYLE BULUŞTULAR

Timler tarafından "Komando Andı"nın okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Tören sonunda komandolar aileleriyle buluştu.