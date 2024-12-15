Suriyeli 2 bin 100 rejim askeri Irak'a kaçtı

İHA
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle rejim askerleri Irak'a kaçmaya devam ediyor.
2 BİN 100 ASKER İLÇEYE SIĞINDI
Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirdi. Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etti.
ÜLKELERİNE GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR
Kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu belirten el-Duleymi, kaçan askerlerin büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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