Suriyeli 2 bin 100 rejim askeri Irak'a kaçtı

İHA

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle rejim askerleri Irak'a kaçmaya devam ediyor.

2 BİN 100 ASKER İLÇEYE SIĞINDI

Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirdi. Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etti.

ÜLKELERİNE GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR

Kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu belirten el-Duleymi, kaçan askerlerin büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti.