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DHA

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda, muhaliflerin başarılı ilerlemesi ile 61 yıllı Baas rejimi devrildi.

Rejimin devrilmesi sonrası Esad, Rusya'ya sığındı.

Yaşanan gelişmeler sevinçle karşılanırken Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor.

Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytin Dalı gümrük kapılarına sabahın erken saatlerinde gelerek kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor.

YEMEK İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor.

Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, sıra bekleyen Suriyelilere başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri, yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.

"TÜRKİYE'DE İNSANLIK GÖRDÜK"

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine giden Suriyeli Abdullah El Abdullah, 6 yıldır Konya'da yaşadığını belirterek, şu sözleri sarf etti:

Artık Suriye'de savaş bitti. Gitme zamanı geldi. Sizden çok memnunuz. Türkiye'de insanlık gördük. İnsanı ile devleti ile bizleri misafir ettiniz. Allah razı olsun.

"HERKES ÜLKESİNE DÖNSÜN"

Ailesi ile birlikte ülkesine dönen Ahmet El Hasan ise artık Suriye'de huzur olduğunu vurgulayarak, "Türkiye her zaman yanımızdaydı. Suriye'de hayat şimdi zor olsa da yavaş yavaş düzelecek. Herkes ülkesine dönsün. Sizlere teşekkür ederiz." dedi.