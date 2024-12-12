Suriyeli çocuklardan Esad'ın devrilmesi sonrası ülkelerine dönüş sevinci

İHA

Suriye'de yıllar sonra tarihi anlara şahitlik ediliyor...

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından 61 yıllık Esad rejimi muhaliflerin başarılı ilerleyişi ile son buldu.

Muhalif grupların Şam'a girmesiyle birlikte Esad rejimi yıkılırken Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli de ülkelerine geri dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle küçük yaşta ailesiyle Türkiye'ye sığınan ya da burada doğan çocuklar ise ülkelerini ilk kez görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"TÜRK HALKINA BİZİ KABUL ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ülkesini yıllar sonra görecek olmanın heyecanını yaşayan çocuklardan biri de Gaziantep'te yaşayan 12 yaşındaki Bisan Abdu.

Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde çok mutlu olduğunu anlatan Bisan Abdu, şu açıklamalarda bulundu:

4 yaşında iken ailemle Türkiye'ye geldim. Şu an 12 yaşındayım. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizi Türkiye'ye kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Türk devletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve komşularımıza teşekkür ediyoruz.

“TÜRKİYE BİZE KAPILARINI AÇMASAYDI BUGÜN HAYATTA OLMAYACAKTIK"

2,5 yaşında ailesi ile Türkiye'ye geldiğini belirten 14 yaşındaki lise öğrencisi Envar Veys, çok merak ettiği Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu aktardı.

Suriye’de akrabalarının olduğunu dile getiren Envar Neys, şöyle konuştu:

Ben Suriye'yi çok merak ediyorum. Çünkü Suriye'yi hiç görmedim. Ninem, dedem ve diğer akrabalarımın hepsi Suriye'de kaldılar. Hem Suriye'yi hem de akrabalarımı görmek istiyorum. Akrabalarımız bize, ‘Suriye'de her şey çok iyi diyorlardı’ ama hep bizi sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Suriye'de savaş çıktı. Suriye'de çok kötü şeyler oldu. Ülkemi ve akrabalarımı özlüyorum. Nenem vefat etti, nenemin cenazesine bile katılamadık. Çünkü Suriye'ye gidemedik. İnşallah hiçbir ülkede savaş çıkmasın. Çocuklar hep böyle mutlu kalırlar. Herkes mutlu olsun. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Türkiye bize kapılarını açmasaydı, belki bugün hayatta olmayacaktık. Okula gidemeyecektik.

"SURİYE'YE GİTTİĞİMDE NENEMİN MEZARLIĞINA GİDECEĞİM"

Suriye’de iç savaş başladığında dünyaya geldiğini ve bir buçuk yaşında iken mülteci olduğunu belirten 13 yaşındaki Rimah Veys ise şu ifadelerde bulundu: