Suriyeli genç: Bir gün ülkeme dönsem de burayı özleyeceğim

İHA

Suriyeli vatandaşlar, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı sonrası Türkiye'ye sığınmacı olarak geldi.

Suriyeli vatandaşlardan bazıları, Antalya'nın Aksu ilçesinde tarımda mevsimlik işçi olarak çalışıyor.

Ülkelerinde savaşın hala devam ettiğini aktaran Suriyeli vatandaşlar, savaş tamamen sona erse bile ülkelerine hemen dönmek istemediklerini belirtti.

9 SENEDİR ANNESİNİ GÖRMÜYOR

Çocuk yaşta ailesinden ayrı İdlib'den Türkiye'ye gelen Saffan Alaf, tarımda mevsimlik işçi olarak çalıştığını, 9 senedir annesini görmediğini ve anne özlemiyle yaşadığını ifade etti.

"BİR GÜN ÜLKEME DÖNSEM DE BURAYI ÖZLEYECEĞİM"

Türkiye'nin birçok ilinde mevsimsel işçi olarak çalıştığını aktaran Suriye vatandaşı Saffan Alaf, şu açıklamalarda bulundu:

Tarımda çalışıyorum para kazanıyorum. Sezonluk işçi olarak çalışıyorum. Antalya'da işim bitince Bursa ve Konya'ya çalışmaya gidiyorum. Aksu'da yaşıyorum. Memleketimi çok özledim. Annem memlekette yaşıyor. Ben burada para kazanıyorum, anneme para gönderiyorum. Ben buraya yalnız geldim. Babam hayatta değil. Annemin durumu çok iyi değil. Savaş tam bitmedi. Özledim ülkemi, savaş bitsin geri döneceğiz. Bir gün ülkeme dönsem de burayı özleyeceğim ve yine Türkiye'ye geleceğim. 9 sene oldu annemi görmedim. Telefonla konuşuyorum sadece. Annem buraya gelemiyor. Suriye'de savaş bitecek, yerlerimiz güzel olacak geri döneceğiz. Türkiye'de yaşadığım yerler rahat. Burada arkadaşlarım var. Türk arkadaşlarımla geziyoruz. Nerede güzel yer var oraya gidiyoruz gezmeye.

"HER İŞİ YAPIYORUM TARIMDA"

İlçedeki seralarda çalışan diğer tarım işçileri ise, ülkedeki savaşın tamamen bitmesini beklediklerini ifade etti.

Savaşın ilk yıllarında Türkiye'ye sığındıklarını ifade eden Saud Aıathab, şu sözleri sarf etti:

2016 yılında Suriye'de savaş başlayınca ailemle birlikte geldim. Burada tarımda çalışıyorum. Uzun yıllardır Aksu'da yaşıyorum. Her işi yapıyorum tarımda. Dikimden hasadına kadar her işle ilgileniyorum. Ülkemde savaş henüz bitmedi. Deyrizor'da hala devam ediyor. Belki iki sene sonra gitmek isteyebiliriz. Burada çalışıyoruz. Rahatımız yerinde. Suriye'de akrabalarımız var. Suriye'de evimizi uçak bombaladı. Evimiz yok orada.

"BURADA KÖTÜ İŞTE BİLE OLSA ÇALIŞIRIM AMA DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Kesme çiçek serasında ailesiyle birlikte işçi olarak çalışan Muhammed Elsiran, son olarak şöyle dedi: