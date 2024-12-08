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Haber Merkezi

Tüm dünyanın gözü Suriye'de yaşananlarda...

61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle ülkenin dört bir yanında insanlar sokaklara çıktı.

Suriye'nin Şam kırsalındaki Sahnaya kasabasında Suriyeli Hristiyanlar, rejimin düşüşünü kutlamak amacıyla büyük bir gösteri düzenledi.

SURİYELİ HRİSTİYANLAR, ESAD'IN GİDİŞİNİ KUTLADI

Yüzlerce kişi, ellerinde Suriye bayrakları ve dini simgelerle sokaklara döküldü.

Katılımcılar, 'Bir, bir, bir, Suriye halkı birdir!' şeklinde tezahüratlar yaparak rejimin uzun süredir süren baskıcı yönetimine karşı sevinç gösterileri düzenledi.

Etkinlikte, Suriye'deki farklı etnik ve dini grupların birleşik bir şekilde rejime karşı gösterdiği tepkiler ve özgürlük talepleri öne çıktı.

YILLARCA REJİMİN BASKILARINA MARUZ KALDILAR

Öte yandan bölgedeki Hristiyan toplumu, özellikle son yıllarda rejimin baskılarından ve dini özgürlüklerin kısıtlanmasından şikayet ediyordu.

Bu kutlama, aynı zamanda Suriye'deki dini ve etnik çeşitliliğin korunmasına yönelik bir çağrı olarak da değerlendiriliyor.