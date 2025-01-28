Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de tarihi günler yaşanıyor...

2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti.

27 Kasım'da harekete geçen muhalifler; Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam'ı da ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirdi.

SURİYELİLER DÖNÜŞ YAPIYOR

Suriye'nin kanlı rejiminin devrilmesiyle Esad'ın zulmünden kaçan Suriyeliler ülkelerine dönüş yapıyor.

Bu kapsamda yıllar önce Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sınır kapılarına doğru yönelmeye başladı.

TEKSTİL SEKTÖRÜ ENDİŞELİ

Ancak 11 yıldır tekstil sektöründe ciddi ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin anavatanlarına dönme hazırlığı yapması, tekstil sektörünün sekteye uğraması ihtimalini gündeme getirdi.

"GENÇLER TEKSTİLE SAHİP ÇIKMALI"

Türk tekstil işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten patronlar, Suriyeli tekstil işçilerinin ülkesine dönmesi halinde Türkiye'deki gençlerin tekstil sektörüne daha fazla önem göstermesi, iş beğenmemezlik yapmaması gerektiğini söyledi.

"GENÇLERİMİZ İŞ BEĞENMEMEZLİK YAPMASIN"

Gençlere çok görev düştüğünü belirten tekstilci Ufuk Doyuran şunları söyledi:

Gençlerimize çok görev düşüyor, gençlerimizden isteğimiz lütfen iş beğenmemezlik yapmasınlar. Muhakkak bir işten başlasınlar, ilerleyen günlerde emin olsunlar ki onlar için çok daha güzel günler karşılarına çıkacaktır. Fakat şimdi gençlerimiz bir işe girer girmez hemen tepe noktadan başlamak istiyorlar. Suriyeliler gidince mutlaka piyasalarda boşluk olacak ama kimseye muhtaç bir ülke değiliz.

"ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINI VERDİĞİMİZ HALDE İŞ BEĞENMEYEN İNSANLAR VAR"

Tekstil atölyesi ve fabrikalarında çalışan işçilerin asgari ücretten yüksek maaş aldığını belirten Ufuk Doyuran, daha sonra şunları söyledi:

Fabrikalarda çalışan birçok işçi asgari ücretten yüksek maaş alıyor. Bugünlerde artık parayla alakası olmayan bir iş beğenmemezlik var. Asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş beğenmeyen insanlar var. Şimdi bir işin cefasını çekmeden sefasını da süremezsiniz. Bazı vatandaşlarımız ya çok az ücret veriliyordur diyebilirler ama emin olsunlar ki bunun artık parayla bir alakası yok.

ANTALYA'DA DA İŞVERENLER TEDİRGİN

Diğer bir endişeyi taşıyan sektör ise tarım.

400 bin hektara yakın tarım alanıyla hem tarlalarda hem de seralarda üretim yapılan kentte, yaş sebze meyve ve narenciye ürünlerinin yanı sıra süs bitkileri de üretiliyor.

Kentin doğusundaki ilçelerde tropikal meyveler de yetiştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

DÜŞÜK ÜCRETLERLE SURİYELİLERİ ÇALIŞTIRDILAR

Son yıllarda artan üretim maliyetleri, çiftçileri girdi maliyetlerini minimum seviyede tutmaya yönlendirdi.

Suriye'den göç alan illerin başında gelen Antalya'da üreticiler, sera ve tarlalarında Suriyeli işçileri daha düşük maliyetlerde çalıştırmaya başladı.

DÖNMELERİNDEN ÜRETİCİLER MEMNUN DEĞİL

14 yıldır kentte tarım, hayvancılık ve inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde çalışan Suriyelilerin ülkelerine dönme planı, kentteki üreticileri memnun etmedi.

Üreticiler sera ve tarlalarda çalıştıracak eleman bulmayacaklarını belirtirken, Suriyeliler ülkelerine dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

"ÜRETİM SEZONU BİTİNCE DÖNECEĞİM"

Aksu ilçesinde seralarda 7 kişilik ailesiyle birlikte çalışan Ahmed Abbas, 1 yıl içerisinde ülkesine dönme planı yapıyor.

Abbas, "Ülkemde durumlar düzelirse gideceğim. Günde 1500 lira kazanıyorum ya da çalıştığım seralarda hasatta 3'te 1 kazanca çalışıyorum. Suriye'de şimdi iş yok ama sonra ne olur bilmiyorum." dedi.

"GİDERLERSE ZOR DURUMDA KALACAĞIZ"

25 dönüm serada domates ürettiğini belirten Mehmet Yılmaz, Suriyeli işçilerle 5 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, "Hem kalabalıklar hem de işlerini severek yapıyorlar. Giderlerse zor durumda kalacağız. Maliyetleri de etkiler. Ürünlerin fiyatı yükselecek. Suriyeli bir işçi ile Türk işçinin maliyeti yüzde 30 fark ediyor. Onlar daha ucuza çalışıyor. Türk işçilerimiz daha fazla istiyor. Suriyeliler günlük 1200-1500 liraya çalışıyor." dedi.

"SURİYELİLER GİDERSE ÜRÜNLERE ZAM GELİR"

Emre Aksoy da 24 dönüm serada üretim yaptıklarını söyledi.

5 yıldır Suriyelilerle çalıştıklarını anlatan Aksoy, "Suriyeliler giderse ne yaparız bilmiyoruz. Maliyet açısından her şey değişir. Şu an herkes sera yaptırıyor. Suriyeliler giderse ürünlere zam gelir, maliyet artar. Bizim seralarda günlük 1000-1500 lira arası ücretle çalışıyorlar." diye konuştu.

"UCUZ İŞ GÜCÜ DİYEREK KALİTEYİ DÜŞÜRDÜK"

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, üretici olduğunu ve seralarında Suriyeli çalıştırdığını söyledi.

Suriyelilerin ülkelerine gitmesi gerektiğini ifade eden Akcan, "Suriyeliler gitsin, onları kendi ülkelerinde destekleyelim. Ucuz iş gücü diyerek kaliteyi düşürdük. Kendi vatandaşımıza, kendi işçimize sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.