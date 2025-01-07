Suriyeli İslam alimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

İHA

Suriye'de yeni dönem başladı...

2011'de başlayan iç savaş sonrası binlerce insan hayatını kaybetmiş ve yüz binlerce insan Türkiye'ye göç etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Türkiye'de yaşayan binlerce insan tersine göç ile ülkelerine dönmeye devam ederken Suriyeli İslam alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani de Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

"ESAD REJİMİ TARAFINDAN BOMBALANAN BİNALAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Esad rejimi tarafından binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Abdullaziz Elhatip Elhasani, "Bugün yeni bir döneme başladık. Suriye halkı Esad rejiminden sonra rahat bir nefes alabildi. Özgür Suriye'de Esad rejimi tarafından bombalanan binalar yeninden inşa edilecek. Suriye’de çok uzun yıllar babası ve oğlu tarafından Suriye'de çok kan döküldü. 400 bine yakın şehit verildi, milyonlarca insan yaralandı. İnsanlar, 13 yıl boyunca göç etmek zorunda kaldı." dedi.

"TÜRK HALKINA KALPTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Misafirperverlikleri ve Suriye halkına sahip çıktıkları için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ifade eden Elhasani, şöyle devam etti: