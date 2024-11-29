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AA & Ensonhaber

Suriye'nin İdlib ilinde iki gündür süren yoğun çatışmaların ardından, rejim güçleri büyük kayıplar vererek Serakib ilçesinden geri çekildi. İlçenin kontrolü, rejime karşı savaşan silahlı grupların eline geçti.

İlçede yaşayan halk, yönetimin el değiştirmesi nedeniyle sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.



MUHALİFLER, 1 GÜN İÇİNDE BİRÇOK BÖLGEYE HAKİM OLDU

Çatışmalar dün sabah erken saatlerde başladı. Rejim karşıtı gruplar, dün ilk olarak Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi. Bugün ise Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köylerini de kontrol altına almayı başardılar.

SERAKİB, STRATEJİK BİR NOKTADA

Serakib ilçesi, Şam ve Halep arasındaki ulaşımı sağlayan M4 kara yolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 kara yolunun kesiştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

Halep'in batısında 27 Kasım’da rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar devam ederken, son üç gündür süren yoğun çatışmalar sonucu, Halep ve İdlib illerindeki toplam 70 yerleşim yeri ve stratejik nokta rejim karşıtı grupların kontrolüne geçti.