Suriyeli öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı

Suriyeli öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı

Reyhanlı ilçesindeki Reyhanlı Eğitim köyünde bu yıl beşincisi düzenlenen “Zeytin Toplama Şenliği” kapsamında Suriyeli 800 öğrenci, barış ve kardeşlik için zeytin topladı.

2017 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan Reyhanlı Eğitim köyünde bu yıl beşinci kez “Zeytin Toplama Şenliği” düzenlendi.

Şenliğe, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda misafir katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte çocuklar; halat çekme, yumurta taşıma, çuval koşusu gibi oyunlarla doyasıya eğlendi.

Reyhanlı Eğitim köyü öğrencileri tarafından hazırlanan müzik ve şiir dinletisi ile işaret dili gösterisi, misafirler tarafından ilgiyle takip edildi.

İHH, ÇOCUKLARI MUTLU ETMEYE DEVAM EDİYOR

Çocukların bakımlarını kendi yaptıkları ağaçların her yıl ilk hasadını toplamaları ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına Reyhanlı Eğitim köyü içerisindeki 22 dönümlük zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Suriyeli 800 öğrenci ağaçlardan zeytin topladı.

Büyük bir heyecanla dallara uzanan çocuklar, daha sonra barış mesajı vermek için güvercin uçurup mutluluk dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

Suriyeli öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı

"ZEYTİN, BEREKET BOLLUĞU VE BARIŞI SİMGELER"

Etkinliğin ev sahipliğini yapan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Gülsatar, “Zeytin, çok önemli bir semboldür. Bereket ve bolluğu ifade eder. Barışı simgeler. Her yıl olduğu gibi yine Reyhanlı Eğitim köyümüzde Geleneksel Zeytin Toplama Şenliğimizi düzenledik. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz şenlik kapsamında kampüsümüzdeki 800 öğrencimiz, idari erkân ve misafirlerimizin katılımıyla ezgi ve marşlar söyleyip, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sergiledikten sonra zeytinlerimizi topladık.” dedi.

"MİNİK ELLER ZEYTİN TOPLUYOR"

“Minik Eller Zeytin Topluyor” sloganıyla Zeytin Toplama Şenliği’ni gerçekleştirdiklerini anlatan Gülsatar, “Burada hem eğitim hem de öğretim hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Zeytin toplama şenliği ile aynı zamanda dünya barışına mesaj veriyoruz. Çocukların ve annelerin ölmemesi için, savaşların son bulması için buradan barış mesajı veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şenlik, öğrenciler ve misafirlerin zeytinleri toplamasının ardından sona erdi.