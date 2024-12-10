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Haber Merkezi

Suriye'de bir devir kapandı...

Muhalif güçlerin ilerleyişi sonrası tüm dünyanın gözü kulağı Suriye'ye çevrildi.

Ve 2011'de başlayan iç savaş 13 yıl sonra son buldu.

Muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla Beşar Esad ülkeden kaçtı.

Suriye'de muhalifler de 61 yıldır iktidarda olan Baas rejimini devirerek yeni bir siyasi dönem başlattı.

Ülke genelindeki hapishanelerde tutulan çok sayıda Suriyeli mahkum, muhalif güçler tarafından serbest bırakıldı.

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDE CESEDİ BULUNANLARDAN BİRİ DE HAMADA OLDU

Sednaya Hapishanesi'nde yapılan incelemelerde, işkenceyle öldürüldüğü belirlenen bazı kişilere ait cesetler bulundu.

Cesedi bulunan o isimlerden biri de Suriyeli ünlü aktivist Mazen Hamada'ydı...

2012 yılının Mart ayında rejim karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle hapse atılan Hamada, korkunç işkencelere maruz kalmıştı.

HAPİSTE KALDI, İŞKENCELERE MARUZ KALDI...

1,5 yıl hapiste kalan ve bu süre zarfında defalarca işkenceye maruz kalan ünlü aktivist, Eylül 2013'te serbest bırakıldı ve Hollanda'ya giderek yaşadıklarını anlattı.

Hamada, af sözü verilmesi üzerine yeniden ülkesine döndü.

AF SÖZÜ SONRASI ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ

Ülkesine döner dönmez gözaltına alınan Mazen Hamada'nın cesedi, bugün Sednaya Hapishanesi'nde yapılan arama çalışmalarında bulundu.

Hamada'nın ağır işkence sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.