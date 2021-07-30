Suriyeli Yasmin Nayal, Türkiye'de üniversiteyi birincilikle bitirdi

Birçok Avrupa ülkesine gitme şansı varken Türkiye’de yaşayıp okumayı tercih ettiği dile getiren Suriyeli Yasmin, “Umarım ileride Türkiye'ye bir iyiliğim dokunmuş olur" dedi.

Suriye'den 2016 yılında ailesiyle Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Suriyeli Yasmin Nayal, Bahçeşehir Üniversitesi'den birincilikle mezun oldu.

Lisans eğitimini Yeni Medya bölümünde tamamlayan Nayal, Psikoloji Bölümü çift ana dal programını da başarıyla tamamladı.

TÜRKÇEYİ KOLAYCA ÖĞRENEBİLDİ

Aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yan dal yaparak eğitimine devam eden Nayal, Türkiye'deki akademik başarısını ve hayallerini anlattı.

Türkiye'ye hızlıca uyum sağladığını ve Türk arkadaşları sayesinde Türkçe'yi kolayca öğrenebildiğini söyleyen Nayal, fakülte birincisi olmayı hayal ettiğini ancak üniversite birincisi olunca ilk başta kendisinin de inanamadığını söyledi.

“SURİYE'DEYKEN DE HABER YAZIYORDUM”

Nayal, "Tebrik gelmeye başlayınca birinci olduğuma inanabildim. Yeni Medya Bölümünde birçok insanla tanıştım. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sınıf arkadaşlarım vardı. Filistinli, Suriyeli, Avrupalı ve Türk arkadaşlarım oldu. Yazı yazmayı çok seviyorum. Suriye'deyken de haber yazıyordum. Yurt dışındaki arkadaşlarım bunun çok etkileyici olduğunu söylediler. O yüzden ben gazetecilik ile ilgili bir şey yapmak istedim. Kendi projelerim üzerinde çalışıyordum. O yüzden daha çok geliştirdim bu yeteneklerimi." ifadelerini kullandı.

“ÖZELLİKLE TÜRKİYE'YE GELİP OKUMAK İSTEDİM”

Türkiye'ye gelmeden önce okumak için üniversite araştırdığını, Türkiye'yi sevdiği için diğer ülke seçeneklerini elediğini dile getiren Nayal, "Ağabeyim Kanada'da oturuyor, benim de oraya gitmemi istiyordu. Ancak ben Kanada'ya ya da diğer Avrupa ülkelerine gitmek istemedim. Özellikle Türkiye'ye gelip okumak istedim. Benzer kültürlerimiz var ve birçok Suriyeli burada yaşıyor. Elimden geleni yaptım. Herkese şunu söylemek istiyorum, kendinize inanmıyorsanız da yapmaya çalışın, çabalayın. Elinizden ne geliyorsa onu yapın. Bir gün dönüp baktığınızda uzun bir yol katetmiş oluyorsunuz." diye konuştu.

KENDİ ŞİRKETİNİ AÇMAK İSTİYOR

Hedefinin medya sektöründe çalışmak olduğunu kaydeden Nayal, kendini daha çok geliştirmek istediğini ve uluslararası bir kuruluşta çalışarak daha sonra kendi şirketini açmayı düşündüğünü aktardı.

"UMARIM İLERİDE TÜRKİYE'YE BİR İYİLİĞİM DOKUNUR"

Nayal, şöyle devam etti:

"Birçok kişi Suriyelilere maalesef yanlış gözle bakıyor. Her yerde farklı insanlar var. Kötü insanlar da var, iyi insanlar da, başarılı insanlar da var, başarısız insanlar da. Bir kişi görünce onun nereli olduğuna bakmayın, onun ne yaptığına, nasıl konuştuğuna, onun kim olduğuna bakın. Çünkü herkesin farklı bir hikayesi, farklı bir düşüncesi var. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum çünkü Türkiye olmasaydı ben burada olamazdım. Burada okumak gerçekten çok zevkli. Umarım ileride Türkiye'ye bir iyiliğim dokunmuş olur."

"BU ÖĞRENCİLERİN TOPLUMA, TÜRKİYE'MİZE, DÜNYAYA BÜYÜK KATKILARI OLACAKTIR"

BAU Global Başkanı Enver Yücel, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci sayısına sahip üniversite olduklarını vurguladı.

Türk öğrenciler kadar yabancı öğrencilerin de başarı oranlarının yüksek olduğunu belirten Yücel, "Geçen sene Zanzibar'dan gelen bir öğrenci elektrik-elektronik mühendisliğinden birincilikle mezun oldu. Şimdi bulunduğu ülkede müthiş işler yapmaya başladı. Bu sene de Suriyeli göçmen bir kızımız okul birincisi oldu, bu bize çok gurur verdi. Türkiye, dünyaya da örnek bir hamle yaptı. O da, şu yabancı bir öğrencinin Suriye'deki o koşullar içerisinde Türkiye'de bulunup, Türkiye'de üniversiteye girip, Türkiye'de 5 bine yakın öğrenci içerisinde birinci olması, bize çok şey anlatıyor. Bir kere öğrenci okumak istiyor, arzu ediyor ve bunun da karşılığını alıyor. Bu öğrencilerin topluma, Türkiye'mize, dünyaya büyük katkıları olacaktır." şeklinde konuştu.