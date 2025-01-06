Suriyeli Zekeriya Mansur, izinli çıkış giriş kararı memnuniyetini dile getirdi

AA

Suriye'de muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkemizde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor.

Bu kapsamda Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

"EVİMİZİ AYARLAYIP ÜLKEMİZE AİLEMİZLE DÖNECEĞİZ"

Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen Yahya Akra, yaptığı açıklamada, 12 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Suriye'ye gidip evinin durumuna bakacağını ifade eden Akra, "Oradaki durumlara bakacağız. Evimizi ayarlayıp ülkemize ailemizle döneceğiz." dedi.

"TÜRK DEVLETİ VE HALKI BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Geri dönüş hazırlığı yapmak amacıyla ülkelerinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyeli her aileden bir kişiye 1 Ocak-1 Temmuz 2025 arasında tanınan 3 seferlik çıkış giriş izni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Akra, "Türk devleti ve halkı bize çok yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

İZİNLİ ÇIKIŞ GİRİŞ KARARININ KENDİLERİ İÇİN İYİ OLACAĞINI BELİRTTİ

İbrahim Mavşeruz da 11 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Evinin durumuna bakmak için Suriye'ye gideceğini belirten Mavşeruz, "Sonra geri gelip ailemi alıp ülkeme gideceğim. Türkiye'de bize çok iyi davrandılar, Türkiye'ye çok teşekkürler." dedi.

Zekeriya Mansur da izinli çıkış giriş kararının kendileri için iyi olacağını ifade etti.