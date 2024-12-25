Suriyeliler, 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor

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Suriye'de yeni dönemin kapıları, 8 Aralık 2024 tarihinde aralandı.

27 Kasım'da harekete geçen muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini devirmeyi de başardı.

Esad ile ailesinin Rusya'ya sığınmacı olarak kaçmasının ardından da Suriye'den gidenler, memleketlerine geri dönüyor.

GERİ DÖNENLER KASYUN'A GİDİYOR

Suriye'de geri dönen aileler, Kasyun Dağı'na çıkarak Şam'ı izleme imkanı buluyor.

Uzun yıllardır memleketlerine hasret kalan aileler, Kasyun Dağı'nda yeniden açılmaya başlayan kafelerde oturuyor, kahvelerini yudumluyor.

Şam'ı izleyen Suriyeli vatandaşlar, yeniden ülkelerine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM: KASYUN DAĞI

Sosyal medyada da Kasyun Dağı'na ilişkin binlerce paylaşım yapıyor.

Türkiye'den giden gazeteciler de dahil olmak üzere kahvesini alan, Kasyun Dağı'nda yudumlamadan dönmüyor.

Özellikle yıllar önce anonim bir hesaptan atılan Kaysun Dağı ile ilgili tweet, paylaşım rekoru kırdı.

HAKAN FİDAN DA KASYUN DAĞI'NDAYDI

Geçtiğimiz günlerde Şam'a bir ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.